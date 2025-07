Maignan, Modric, Leão, Vlahovic : Massimiliano Allegri lâche du lourd sur le mercato de l’AC Milan

Il est de retour. Onze ans après son départ, Massimiliano Allegri (57 ans) a retrouvé le banc de l’AC Milan. Libre depuis la fin de son aventure à la Juventus en 2024, le technicien italien avait été approché par de nombreux clubs, notamment en Arabie saoudite. Finalement, il a de nouveau dit oui aux Lombards pour une seconde noce comme il l’a expliqué ce lundi lors de la conférence de presse de rentrée. Ses propos sont relayés par la Gazzetta dello Sport. «J’avais plusieurs offres sur la table, mais j’aime Milan parce que c’est le club qui m’a offert mon premier Scudetto et puis l’appel de Tare et Furlani a été très convaincant (…) Depuis mon arrivée, nous travaillons en étroite collaboration avec le directeur sportif et le club. Nous devons être unis, tous ensemble, ramant dans la même direction. Nous partageons avec le directeur sportif toute la dynamique de cette fantastique aventure.»

Allegri annonce ses objectifs

Il arrive au sein d’une écurie qui sort d’une année compliquée, entre les résultats et les multiples changements d’entraîneurs. « Il n’y a pas d’explication particulière. Je ne veux pas porter de jugement, car je n’étais pas là et ce serait irrespectueux. Aujourd’hui, la nouvelle saison commence et nous devons nous concentrer là-dessus. Il y a eu de beaux matches, un trophée et une finale. Je vais repartir de là et je vais essayer de faire en sorte que cette équipe soit à son meilleur niveau. Un Scudetto dès la première année, comme en 2011 ? Non, le club ne m’a pas demandé de bien débuter et de bien travailler. Être à court d’effectif ? Ce n’est pas une question d’être à court d’effectif. Nous devons ramener Milan en Ligue des Champions et nous n’y parviendrons que grâce au travail quotidien de chacun.» Allegri, qui a beaucoup évolué depuis son premier passage, compte tout donner pour y arriver.

«J’ai beaucoup changé ces 15 dernières années, surtout au niveau capillaire (rires, ndlr). Dans le football comme dans la vie, on mûrit avec l’expérience. Je suis un homme et un entraîneur différents de ceux d’alors (…) Les six premiers mois seront fondamentaux pour poser les bases du travail de la saison. Mars sera le mois décisif. Il faudra commencer avec passion et enthousiasme, mais aussi avec le sens des responsabilités. Le premier objectif de ce club doit être de revenir en Ligue des Champions, puis – je le répète – nous verrons en mars (…) J’ai eu la chance de travailler ici pendant 4 ans avec Galliani et Berlusconi. Nous avons gagné grâce à eux et aux joueurs. Ensuite, je suis allé à la Juve, que je remercie pour ces 8 années de travail. J’essaie de mettre les joueurs dans les conditions pour gagner, mais tout commence par le club, qui doit être solidaire.»

Il évoque les cas Maignan, Leão et Modric

Il poursuit : «l’effectif est excellent, je commence à connaître les joueurs, mais beaucoup sont précieux. Le directeur sportif suit tout cela et nous verrons d’ici le 31 août.» Une date qui correspond à la fin du mercato d’été. D’ici là, il devrait y avoir des départs et des retouches ici et là. Mais il ne faut pas s’attendre à une grande révolution. «Il suffit de travailler avec ordre et responsabilité pour saisir aussi les opportunités du marché », admet le nouvel homme fort de Milan, qui a confirmé le départ de Theo Hernandez à Al-Hilal en Arabie saoudite. «Theo a fait un choix différent, je lui souhaite le meilleur.» En revanche, il va pouvoir compter sur Mike Maignan et Rafael Leão. Proche de Chelsea au début de l’été, le Français va rester, tout comme le Portugais dont le nom a été cité dans de gros clubs.

Leur coach l’a confirmé. «Maginan reste capitaine. Je suis content qu’il reste, bravo au club. Leão, vice-capitaine ? Oui. Je suis sûr qu’il fera une excellente saison. Il approche de la maturité. C’est un garçon responsable et je crois qu’il y a les conditions pour bien faire. » Ils vont pouvoir compter sur l’expérience de Luka Modric, qui va arriver après le Mondial des Clubs avec le Real Madrid. «Nous attendons son arrivée avec impatience. C’est un joueur important et extraordinaire, mais il est actuellement à la Coupe du Monde des Clubs. Nous avons des milieux de terrain. Ricci, Loftus Cheek, qui est un excellent joueur, Fofana, Bondo et, pour le moment, Musah. Nous commencerons avec trois milieux de terrain, puis nous verrons à la fin du mercato comment faire en sorte que chacun soit au meilleur de sa forme.»

D’autres recrues sont attendues cet été

Un élément offensif pourrait aussi arriver en Lombardie. Interrogé sur la piste menant à Dusan Vlahovic, Allegri a confié : «ce n’est pas à moi de décider. Je ne parle pas du mercato, le directeur (Tare, ndlr) est là et vous pouvez lui poser des questions. Nous avons convenu des modalités de sortie avec le club». Relancé sur le sujet, il a avoué : «il joue à la Juve. C’est un gars extraordinaire. Je l’ai vu arriver enfant de la Fiorentina et je le connais bien.» Une façon de dire qu’il apprécie le joueur et l’homme sans trop se mouiller. Renforcer le poste de latéral gauche sera aussi un objectif cet été, après le départ de Theo. «Aujourd’hui, nous commençons avec Jimenez, qui peut jouer arrière latéral, et Bartesaghi, un jeune joueur intéressant. Nous avons ensuite quatre défenseurs centraux aux caractéristiques différentes, et j’en suis satisfait.»

Présent aux côtés d’Allegri, le nouveau DS, Igli Tare a pris la parole pour évoquer le marché des transferts. «Quant à (Ardon) Jashari et au mercato, je ne pense pas qu’il soit opportun d’en parler aujourd’hui. Il veut venir, nous l’attendons, mais il est maintenant sous contrat avec un autre club et nous devons respecter cela. Nous avons fait une offre importante et j’espère que tout sera bientôt conclu.» Lancé dans son mercato, l’AC Milan souhaite rapidement offrir les joueurs qu’il manque à Massimiliano Allegri. Un entraîneur dont on attend beaucoup chez les Rossoneri après les échecs Paulo Fonseca et Sérgio Conceição.