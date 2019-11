Dans la famille Maldini, voici le petit fils. Après Cesare (1932-2016), le premier de la lignée et joueur de l’AC Milan entre 1954 et 1966, puis Paolo (51 ans) défenseur emblématique du club entre 1985 et 2009 et désormais directeur technique, voici le dernier, Daniel Maldini (18 ans), fils de Paolo, qui joue milieu offensif chez les jeunes rossoneri.

Il est même convoqué pour la première fois en équipe première ce samedi pour défier le Napoli (18h) lors de la 13e journée de Serie A. Cet été, il avait participé à la tournée d’avant saison mais n’avait encore jamais été appelé pour jouer en match officiel. La succession dans la famille Maldini est assurée.