Régulièrement annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma (20 ans) a toujours clamé son amour pour son club formateur. Alors que son contrat expire en 2021, le gardien de l’AC Milan pourrait continuer l’aventure en Lombardie. Selon Gazzetta dello Sport, le club italien a fait de la prolongation de son portier une priorité.

Si Gigio est l’un des joueurs les plus jeunes de l’effectif, il n’en est pas moins l’un des plus expérimentés avec 166 matches joués sous les couleurs rossoneri. Mais l’international italien émarge à quelques 6 M€ par an, alors la direction milanaise souhaite lui proposer une prolongation de contrat mais sans revalorisation salariale. Réputé difficile en affaire, son agent, Mino Raiola, ne devrait pas l’entendre de cette oreille. Affaire à suivre...

