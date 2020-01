À 38 ans et six ans et demi après avoir quitté la Lombardie, Zlatan Ibrahimovic a fait son grand retour à l’AC Milan. En attendant sa conférence de presse de présentation, le Suédois anime l’actualité des réseaux sociaux du club rossonero.

Milan vient d’ailleurs de communiquer le numéro que sa recrue hivernale a choisi. Le 9 et le 10 étant les propriétés de Krzysztof Piatek et d’Hakan Çalhanoglu, Ibra a décidé de ne pas s’imposer et de prendre le 21.