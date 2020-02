Zlatan Ibrahimovic (38 ans) a signé en janvier avec l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison. Un deal qui comprend une année supplémentaire en option. Et évidemment, à Milan tout le monde veut voir le Suédois rester un an de plus. Un choix qu’Ibra est libre de prendre, à en croire le directeur sportif du Milan, Frederic Massara.

« Ce sera finalement à lui (Ibrahimovic) de décider comment il se sentira à la fin de la saison et combien de temps il voudra continuer. C’est un phénomène, nous sommes très satisfaits de ses performances », a-t-il déclaré à Rai Sport récemment. Depuis son arrivée, Zlatan Ibrahimovic contribue au net regain de forme des Rossoneri. Sur ses 7 matches disputés TTC, l’ancien joueur du PSG a inscrit 3 buts et le Milan ne s’est incliné qu’une seule fois, lors du derby contre l’Inter (4-2).