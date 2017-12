Schalke 04 pourrait finalement perdre sa perle rare. Leon Goretzka, sous contrat chez le club de Gelsenkirchen jusqu’à l’été 2018, refuserait de signer un nouveau contrat avec un salaire alléchant de 12 millions d’euros par an. Et selon les informations de Bild, le milieu central allemand de 22 ans devrait finalement atterrir à Liverpool, gratuitement l’été prochain.

Jürgen Klopp, entraîneur des Reds, souhaiterait rajouter une pièce de luxe à son échiquier, après les futures acquisitions de Virgil van Dijk (78 millions d’euros) et Naby Keïta (75 millions d’euros). Et entre Allemands, le transfert a encore plus de chance de se réaliser. À noter que le FC Barcelone et le Bayern Munich n’ont pas encore fait une croix sur Goretzka.