Il y a des blessures et des occasions manquées qui laissent des traces indélébiles dans la carrière d’un joueur. Le transfert avorté d’Adel Taarabt au PSG en 2011 a sans doute fait basculer la carrière d’un joueur qui avait réalisé une saison dingue en Championship avec les Queens Park Rangers à 21 ans. À l’époque, le joueur est sacré meilleur joueur de la saison en deuxième division anglaise et fait parler toutes ses qualités techniques, mais aussi de buteur (19 buts en 44 matches de championnat). Mais alors que tout est bouclé pour sa venue au PSG, le joueur formé à Lens reste à quai alors qu’il se voyait déjà évoluer au Parc des Princes sous les couleurs rouge et bleu du club de la Capitale.

8 ans plus tard, l’international marocain ne s’est jamais remis de cet épisode et n’a jamais plus réussi pareille performance en club, même s’il évolue cette saison avec le Benfica Lisbonne sous la peau d’un titulaire (il va d’ailleurs affronter l’OL ce mercredi soir en Ligue des Champions). Au micro de RMC Sport, il évoque donc ce rendez-vous manqué avec le PSG. Une blessure toujours ouverte comme on peut le voir sur la vidéo teasing de l’interview. « Après mon année à QPR, l’année ou j’ai fini meilleur buteur de Championship et qu’on a été promis en Premier League, c’est vrai que c’était pratiquement fait à Paris. Il manquait seulement l’arrivée de Leonardo. Et quand il est arrivé, les choses étaient un peu plus compliquées. J’ai passé 6 mois après où je voulais revenir en France, près de ma famille. Et voilà, c’était un grand projet le PSG et c’est vrai que je l’ai mal vécu parce que tout était pratiquement fait. » Comme quoi la carrière d’un joueur de haut niveau ne tient parfois à pas grand-chose…