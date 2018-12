Entraîneur de l’Inter Milan de 2013 à 2014, Walter Mazzarri a ensuite connu l’Angleterre en prenant les rênes de Watford (2016-2017) avant de revenir en Italie, où il est actuellement en charge du Torino depuis janvier dernier. Avant la rencontre face à la Lazio (samedi à 16h, 19e journée), le coach âgé de 57 ans est revenu à son tour sur l’affaire Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli ayant été victime de racisme mercredi soir à San Siro contre l’Inter (1-0). Et l’ancien milieu de terrain demande l’application des règles, mais aussi plus de dureté.

« Dans ces situations, nous devons être intransigeants. Le règlement est clair, il indique que la rencontre doit être interrompue et la rencontre devait été interrompue après les premiers cris racistes. Je suis pour l’application stricte et méchante des règles. En fait, de mon point de vue, nous devrions agir comme en Angleterre : identifier ces supporters protagonistes des cris racistes, les emmener au tribunal et les conduire immédiatement en prison. Vous verrez qu’en le faisant, nous en terminerons une bonne fois pour toutes (avec le racisme dans les stades, ndlr) », a déclaré Mazzarri devant la presse.