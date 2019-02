23 janvier 2019. Neymar sort blessé lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg en Coupe de France (2-0). Une blessure qui le fera manquer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, si ce n’est plus. À l’issue de la rencontre, sans savoir si le Brésilien était réellement touché ou non, Thierry Laurey s’était insurgé contre son comportement, des déclarations qui ont ensuite fait polémique. Interrogé au sujet de ces paroles, l’entraîneur de Strasbourg a annoncé qu’il assumait et qu’il ne regrettait pas lors d’une interview pour Canal +.

« Je suis peut-être allé un peu loin dans la démonstration, mais je ne regrette absolument rien. Je n’ai rien contre le PSG, j’ai joué là-bas. Et je n’ai rien non plus contre Neymar. J’en ai juste marre d’entendre dire que les artistes doivent être protégés. Cela veut dire quoi ? Que ceux qui ne sont pas réputés artistes, on s’en moque ? Non, tout le monde doit être protégé. J’estime que sur ce match-là, tout n’avait pas été clean. Quand tu insultes les gens ou que tu leur parles mal, ce n’est pas très clean… On sait que ça se passe sur différents matches, sur différentes équipes… », a ainsi déclaré Thierry Laurey.