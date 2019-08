Le sélectionneur intérimaire de l’Afrique du Sud, Molefi Ntseki, qui a remplacé l’Ecossais Suart Baxter, démissionnaire après la CAN, a convoqué 23 joueurs pour disputer une rencontre amicale face à la Zambie, le 7 septembre à Lusaka. Répétition avant le début des rencontres comptant pour les qualifications de la CAN 2021 (Ghana le 11 novembre, Soudan le 19 novembre).

Le quart-de-finaliste de la CAN 2019, parvenu à éliminer l’Egypte, pays-hôte, en 8es, compte 9 nouvelles têtes, parmi lesquelles Lebogang Phiri (Guingamp) et Keagan Dolly (Montpellier), qui font leur retour. A l’exception du Monégasque Lyle Foster (18 ans), qui reste mobilisé avec les Espoirs, tous les Sud-Africains de Ligue 1 et Ligue 2 sont présents puisque Bongani Zungu (Amiens) et Lebo Mothiba (Strasbourg) ont également été appelés.

Les 23 Bafana Bafana :

Gardiens : Darren Keet (OH Leuven FC), Ronwen Williams (Supersport United), Brandon Petersen (Bidvest Wits).

Défenseurs : Eric Mathoho (Kaizer Chiefs), Buhle Mkhwanazi, Thulani Hlatshwayo (Wits), Thapelo Morena (Mamelodi Sundowns), Thamsanqa Mkhize, Thato Mokeke (CT City), Innocent Maela (Orlando Pirates).

Milieux : Kamohelo Mokotjo (Brentford FC), Rivaldo Coetzee, Lebogang Maboe, (Sundowns), Dean Furman (SS), Lebogang Phiri (Guingamp), Bongani Zungu (Amiens), Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates), Thulani Serero (Vitesse), Percy Tau (Club Brugge), Keagan Dolly (Montpellier).

Attaquants : Lebo Mothiba (Strasbourg), Bradley Grobler (Supersport United), Kermit Erasmus (Cape Town City).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10