Auteur d’une excellente saison 2018-2019 avec l’Ajax Amsterdam, Dusan Tadic (30 ans) a rapidement séduit les supporters des Godenzonen. Auteur de 38 buts et de 24 passes décisives en 56 matches l’an dernier, l’attaquant serbe s’est amusé dans une nouvelle position de numéro 9. Il a d’ailleurs marqué contre le Vitesse Arnhem ce week-end pour la reprise du championnat (2-2).

Très impliqué, il obtient un nouveau rôle puisqu’il vient d’être nommé capitaine des Lanciers pour cette saison 2019-2020. Il remplace dans ce rôle Matthijs de Ligt parti à la Juventus durant le mercato estival.

Dusan Tadic is our new captain !#UCL #paoaja pic.twitter.com/N8WxgzFEa9

