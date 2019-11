Déjà vainqueur au match aller en Arabie Saoudite (1-0) il y a deux semaines, Al-Hilal a également remporté le match retour au Japon 2-0 face aux Urawa Red Diamonds en finale de Ligue des Champions asiatique.

Bafé Gomis (34 ans) a même inscrit le second but de son équipe et devient au passage le premier Français à soulever ce trophée. Al-Dawsari a marqué le premier but du match sur un service de l’ancien Turinois Sebastian Giovinco.