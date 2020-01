La presse espagnole s’est enflammée aujourd’hui. Après la défaite surprenante du Barça contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, l’avenir d’Ernesto Valverde se dessine en pointillés. Les dirigeants blaugranas ont déjà sondé Xavi (39 ans). L’ancien milieu de terrain est en poste à Al Sadd depuis l’an dernier.

Face à l’ampleur prise par cette dernière information, le club qatari est sorti du silence et a publié un communiqué pour expliquer notamment que Xavi restait entraîneur de son équipe première : « Xavi qui va à Barcelone, c’est normal et attendu. C’est sa première maison et il doit y retourner à l’avenir, mais aujourd’hui, Xavi est l’entraîneur d’Al Sadd. »

#AlSadd general manager Turki Al-Ali : Xavi going to Barcelona is normal and expected because he will be at his club, it’s his first home and he must return there in the future, but as of today, Xavi is the coach of Al Sadd pic.twitter.com/e4MeFYwIp2

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 10, 2020