Après la victoire du Sénégal contre la Tunisie (1-0 après prolongation), l’Algérie défiait le Nigeria ce soir dans l’autre demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Au Caire, les Fennecs ont obtenu leur billet pour la finale grâce notamment à un coup-franc de Riyad Mahrez dans le temps additionnel (2-1). Au coup de sifflet final, le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi est donc revenu sur ce match incroyable au micro de BeIn Sports.

« C’est difficile de trouver les mots après un match comme ça. Déjà, dire merci aux joueurs pour le boulot d’aujourd’hui. Depuis le début, ils sont comme ça mais match après match, dans la difficulté... On ressort d’un match très intense contre la Côte d’Ivoire, et repartir ici contre une équipe du Nigeria, ressortir un match comme celui-là, il faut leur tirer un grand chapeau, a-t-il expliqué avant d’enchaîner. Une finale, c’est fait pour être gagné. Maintenant, on aura un adversaire en face de nous qui voudra la gagner aussi. Ça va être un match très difficile, on va bien se reposer et préparer le match comme il faut. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10