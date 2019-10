Quelques jours après son match amical face à l’Argentine (2-2), l’Allemagne va affronter l’Estonie à Talllinn, pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2020 (20h45). Un match que ne disputera par Serge Gnabry, pourtant en grande forme avec la Mannschaft (6 buts et 1 passe décisive sur les 6 derniers matches).

La sélection allemande vient en effet d’annoncer le forfait du joueur du Bayern Munich sur son compte Twitter. « Serge Gnabry va manquer Estonie-Allemagne par mesure de précaution à cause d’un problème musculaire », peut-on lire sur le réseau social.

ℹ️ @SergeGnabry will miss #ESTGER as a precautionary measure due to a muscular problem. #DieMannschaft pic.twitter.com/EvpbxSerys

— Germany (@DFB_Team_EN) October 13, 2019