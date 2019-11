Période de trêve internationale veut aussi dire match amical. Le Brésil évoluait à Abou Dabi ce mardi en début d’après-midi contre la Corée du Sud. Son était bien présent, mais Neymar non, a l’inverse de Paqueta, Coutinho et Marquinhos, notamment.

Le Brésil s’est assez largement imposé et a trouvé la faille dès la première mi-temps sur une belle tête du joueur de l’AC Milan Lucas Paqueta (10e). Le milieu offensif porte donc son nombre de réalisations à deux en équipe nationale (10 sélections). Plus de vingt minutes plus tard, Coutinho se chargeait de marquer un sublime coup franc (36e). À l’heure de jeu, Danilo offrait un troisième et dernier but aux siens (60e). Score final 3-0.

