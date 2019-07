Après une victoire face au Cercle de Bruges hier (4-1), l’AS Monaco espérait poursuivre par une nouvelle victoire face à Lokeren. Opération ratée puisque la formation asémiste a pris l’eau contre les Belges. Rapidement, le Slovène Anel Hajric ouvrait le score (21e) avant que Dylan Mbayo double la mise dans la foulée (31e).

Juste avant la pause, Anel Hajric y allait de son doublé et enfonçait un peu plus son adversaire (40e). Dylan Mbayo inscrivait à son tour un deuxième but au retour des vestiaires (48e). En fin de rencontre, Lokeren a même inscrit un cinquième but. Mauvaise opération pour la bande de Leonardo Jardim qui n’arrive pas à enchaîner et tombe de haut (5-0).

Equipe de Monaco en première période : Benaglio - Sidibé, Popovic, Naldo, Silva - Boschilia, Massengo, Aholou - Mboula, Gouano, Cardona

Equipe de Monaco en deuxième période : Nardi - Vitinho, Panzo, Jemerson, Bastiao - Colina, Millot, Fabregas, Rony Lopes - Foster, Ayiah

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10