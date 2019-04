L’entraîneur d’Amiens, Christophe Pélissier, verra son contrat à la tête des Picards expirer en juin prochain, lui qui est arrivé sur le banc en décembre 2014. Forcément, s’il venait à ne pas prolonger, il sera un coach convoité, lui qui a réussi l’exploit de faire passer Amiens de la troisième division à la Ligue 1 en seulement deux saisons. Mais Pélissier ne veut pas précipiter les choses concernant son avenir, préférant se concentrer sur la fin de saison du club (Amiens est actuellement 17e au classement).

« Pour le moment, on se concentre sur le maintien et une fois qu’il sera obtenu, on discutera, a-t-il ainsi confié au Courrier Picard. La question qui doit se poser avant tout, c’est de savoir si Amiens va se maintenir en Ligue 1, et moi je dis "oui". Pour le moment, j’entraîne Amiens. Il me reste sept matches et on aura du mal à rentrer dans le Top 10. Ce serait bien de bien finir. Et si tout le monde fait bien son travail, on pourra s’asseoir et discuter. »