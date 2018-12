14 matches toutes compétitions confondues, 624 minutes de jeu, 3 passes décisives. Tel est le bilan de Ganso avec Amiens. Prêté lors du dernier mercato estival par le Séville FC pour toute la saison, le milieu brésilien va finalement changer d’air plus rapidement que prévu. Comme l’explique L’Equipe ce mercredi, une réunion a eu lieu entre l’agent du joueur, Giuseppe Dioguardi, et John Williams, conseiller du président de l’ASC Bernard Joannin.

Le premier aurait en effet expliqué que son client voulait quitter le club picard pour avoir plus de temps de jeu. Pour rappel, Ganso n’était pas dans le groupe contre l’En Avant de Guingamp le week-end dernier (victoire 2-1 au Roudourou), et la situation se serait tendu par la suite. L’aventure se termine donc au bout d’un peu plus de quatre mois, alors que celle-ci aurait dû durer jusqu’en juin prochain. Des formations brésiliennes et chinoises s’intéresseraient d’ailleurs à Ganso.