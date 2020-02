Au Stade de la Licorne, le public s’est régalé. Amiens et le Paris Saint-Germain ont en effet fait match nul (4-4). Les Amiénois ont d’abord mené 3-0 avant de voir les Parisiens revenir et passer devant. Finalement, dans le temps additionnel, Serhou Guirassy a égalisé pour l’ASC ! Interrogé par Canal + après la rencontre, le numéro 9 amiénois est revenu sur ce match fou : « ce n’est pas tous les jours qu’on mène 3-0 face au PSG. Mais ce n’était pas démérité parce qu’on a fait une très bonne première période. En deuxième, on a défendu quand même mais ils ont une qualité supérieure. »

L’ancien attaquant du FC Cologne (Allemagne) a également évoqué la deuxième période et l’incroyable retour du Paris SG. « Quand ils marquent le 3-1 juste avant la mi-temps, c’est important. Ils ont une force de frappe offensive, ils ont réussi à remonter à 4-3. Je pense qu’on a mal défendu mais contre Paris, prendre un point, c’est déjà bien. Mais on aurait aimé plus au vu de la physionomie du match », a conclu le joueur âgé de 23 ans, auteur de deux buts durant cette rencontre. Prochain rendez-vous pour Amiens samedi prochain contre Strasbourg.