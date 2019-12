La 15e journée de Ligue 1 continuait ce samedi soir avec, entre autres, l’affiche entre Montpellier et Amiens. Largement défaits (2-4), les Amiénois, et plus particulièrement Luka Elsner, l’entraîneur du club, espéraient mieux de cette rencontre. Mais ce dernier en veut à Juan Otero, expulsé pour un vilain geste peu avant l’heure de jeu, faisant basculer la physionomie du match selon lui. En effet, l’attaquant, titularisé en l’absence de Serhou Guirassy, s’est permis d’adresser un coup de pied à Vitorino Hilton après un duel perdu.

« Il nous met la tête sous l’eau. Je ne peux pas ne pas lui en vouloir. Il met tout en péril. On ne peut pas manquer de professionnalisme en laissant parler ses émotions. Ça coûte trop cher pour tout le monde. Bien sûr que je lui en veux. Toute l’équipe lui en veut », a expliqué, sans retenue, le coach amiénois après la rencontre. L’Amiens SC (16 pts) est 16e à un point du barragiste Dijon (15 pts) après ce résultat.