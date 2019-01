Ce soir, l’Olympique Lyonnais a disposé d’Amiens en seizième de finale de la Coupe de France (0-2). Les Gones l’ont emporté grâce à des réalisations de Moussa Dembélé et Léo Dubois, mais ont perdu Marçal, expulsé pour un geste d’anti-jeu sur Timité. Interrogé au micro d’Eurosport après le match, Lucas Tousart est revenu sur la performance lyonnaise, ainsi que sur les échéances à venir.

« On a fait un bon match de bout en bout. Malheureusement, avec l’incident (l’expulsion de Marçal, ndlr), on n’a pas pu gérer la deuxième période comme on voulait, mais on a fait avec et on n’a pas tremblé. La semaine sera très belle si on gagne ici dimanche en Ligue 1, il faudra terminer le travail qu’on a bien commencé. On est dans tous nos objectifs, sauf la Coupe de la Ligue où on a été éliminés, et ça laisse présager un mois de février palpitant. Le déplacement à Guingamp en huitièmes ? On fera avec, on les connaît. La Coupe, c’est autre chose, on devra faire le travail pour se qualifier », a ainsi déclaré Lucas Tousart.