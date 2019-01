Le dernier billet pour les huitièmes de finale et un déplacement à Guingamp se jouait ce soir entre Amiens et l’Olympique Lyonnais. Les Picards avaient sorti Valenciennes au tour suivant, quand les hommes de Jean-Michel Aulas avaient disposé de Bourges. Dernièrement, Amiens restait sur une défaite sur la pelouse du LOSC (2-1), tandis que Lyon s’était imposé dimanche dans les dernières secondes sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (1-2). Pour ce rendez-vous, Christophe Pélissier faisait tourner. Dreyer était aligné dans les buts, Sy prenait le couloir gauche tandis que Traoré était associé à Gnahore dans l’entrejeu. Devant, Mendoza, El Hajjam et Bodmer soutenaient Timité. En face, Bruno Genesio alignait une équipe proche de son onze type où on y retrouvait Marçal, Dubois, Tousart, Terrier ou encore Fekir. Dès le début du match, les Lyonnais mettaient le pied sur le ballon et Martin Terrier manquait une première occasion. Bien décalé par Cornet, Dubois centrait et l’ancien Lillois ne pouvait reprendre (5e). Quelques minutes plus tard, Mendoza profitait d’un contrôle manqué par Marcelo pour filer seul au but, mais sa tentative dévissée passait loin du poteau droit de Lopes (7e).

Habitué à évoluer à la Licorne, Ndombele s’essayait après un bel enchaînement mais il manquait sa tentative (17e). Et finalement, les Lyonnais ouvraient le score. Terrier récupérait le ballon et alertait Fekir. Le capitaine des Gones lançait parfaitement Dembélé dans la profondeur. L’ancien buteur du Celtic gardait son sang-froid et concluait tranquillement (0-1, 28e). Amiens répondait mais la tentative de Adénon, déviée par Marçal, s’envolait (30e). Le défenseur brésilien de l’OL s’essayait ensuite de loin, mais sa frappe passait proche de nettoyer la lucarne amiénoise (32e). Et finalement, Lyon faisait le break. Cornet, bien lancé dans la profondeur, talonnait pour Fekir. Le capitaine lyonnais prenait sa chance, mais Dreyer repoussait sur Dubois qui terminait du gauche (0-2, 35e). Tousart prenait à son tour sa chance, mais Dreyer boxait bien des deux poings (40e). Bodmer répondait de la tête après un corner de Mendoza, mais sa tentative trop molle était facilement captée par Lopes (42e). En fin de première période, Cornet armait une dernière frappe, mais Dreyer s’interposait une nouvelle fois (45e+1). Dans la foulée, Marçal était expulsé pour une claque sur Timite (45e+2). A la pause, Lyon menait 0-2.

L’expulsion de Marçal n’aura pas suffi

Au retour des vestiaires, Bruno Genesio faisait entrer Mendy à la place de Cornet après l’expulsion du latéral gauche brésilien. Et les Amiénois mettaient immédiatement la pression mais Mathieu Bodmer manquait une grosse occasion de revenir dans le match, bien trouvé par Gnahoré (49e). Dans la foulée, Dembélé armait une tentative puissante du droit qui ne trouvait pas le cadre (50e). Les Lyonnais continuaient à mettre la pression et Fekir s’arrachait devant Lefort pour servir sur un plateau Dembélé, mais l’ancien joueur du Celtic se manquait totalement et sa tentative passait à côté du but de Dreyer (55e). Dans la foulée, l’attaquant lyonnais devançait Dreyer de la tête, mais sa tentative passait une nouvelle fois hors du cadre (58e). Dans la foulée, Mendoza cédait sa place à Otero pour Amiens (59e). Les deux équipes continuaient à observer, ce qui faisait les affaires de l’Olympique Lyonnais. Afin de faire souffler son capitaine, Bruno Genesio faisait entrer Traoré à sa place, avant que Gnahoré ne cède sa place au revenant Moussa Konaté (69e), dont le nom était immédiatement scandé par le public de la Licorne. Dans la foulée, Dembélé butait encore une fois sur Dreyer après une frappe trop écrasée (70e).

Amiens ne montrait pas grand chose, et la supériorité numérique ne se voyait guère sur leur pelouse. Très en vue mais en manque de réussite, Dembélé était contré avant que Ndombélé ne soit pour sa part contré par Lefort (72e). Adénon tentait de sonner la révolte, mais sa tête s’envolait au-dessus du cadre (76e). Christophe Pélissier faisait ensuite entrer Segarel à la place de Timite (77e). Bruno Genesio réagissait et Diop prenait la place de Ndombele (81e). Les Amiénois mettaient légèrement la pression en accélérant, sans pour autant inquiéter Lopes, souverain ce soir. Les Lyonnais s’offraient même une contre-attaque mais Terrier jouait mal le coup (87e). Finalement, les Gones maîtrisaient leur fin de match sereinement. L’Olympique Lyonnais se qualifiait donc sans forcer, et ce malgré l’expulsion de Marçal juste avant la mi-temps. Les Picards pourront nourrir des regrets quant à la faible qualité de jeu proposée ce soir. Lyon rejoint ainsi Guingamp en huitième de finale, où les hommes de Bruno Genesio iront jouer leur billet pour les quarts de finale.