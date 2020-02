Pour le deuxième match de la 25e journée de Ligue 1, Amiens (19e, 20 points) accueille le Paris Saint-Germain (1er, 61 points) ce samedi au Stade de la Licorne. À la recherche d’une victoire en championnat depuis le 2 novembre, les Amiénois vont tenter de créer l’exploit aujourd’hui en faisant chuter le club de la capitale, qui va lui essayer de préparer de la meilleure des manières son déplacement à Dortmund en Ligue des Champions (mardi prochain).

Côté picard, Luka Elsner opte pour un 4-2-3-1 et change deux joueurs dans son onze de départ après le revers contre l’AS Monaco (1-2). En défense, Aleesami remplace Dibassy sur le côté gauche, tandis que Zungu accompagne Blin dans l’entrejeu, prenant donc la place de Monconduit. En face, Thomas Tuchel sort son 4-4-2 et fait forcément tourner. Di Maria, Gueye, Paredes et Icardi sont titulaires par rapport au match de Coupe de France remporté contre Dijon (6-1).

Les compositions officielles

Amiens : Gurtner - Calabresi, Opoku, Chedjou, Aleesami - Zungu, Blin - Otero, Kakuta, Diabaté - Guirassy

PSG : Navas - Herrera, T. Silva, Kouassi, Bakker - Di Maria, Paredes, Gueye, Draxler - Cavani, Icardi