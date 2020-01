Jeune milieu de terrain défensif prometteur de l’Helsingborgs IF, Armin Gigovic a commencé à pointer le bout de son nez lors de la saison 2019. Avec 14 rencontres de championnat à son actif, le natif de Lund a commencé à s’habituer au niveau professionnel et déclenche l’intérêt de plusieurs formations. D’après les informations du média suédois Fotboll Skane, le joueur est suivi par Wolvherampton, le CSKA Moscou et l’Amiens SC.

Le club picard n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà recruté Jack Lahne (IF Brommapojkarna) et Saman Ghoddos (Östersund) en provenance du championnat suédois. Cependant, le joueur n’entend pas quitter le club suédois cet hiver comme il l’a dit à Fotboll Skane : « je leur ai dit que je devrais rester être ici. » Il faudra donc tenter sa chance cet été pour l’équipe de Luka Elsner.