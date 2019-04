Ander Herrera (29 ans) s’apprête à défier le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions ce mercredi (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Ce grand rendez-vous est probablement l’un des derniers avec son club de Manchester United. Le milieu de terrain arrive en fin de contrat. Il devrait partir cet été libre puisqu’il affirme dans les colonnes de ABC qu’un aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation. Il indique également qu’il devrait jouer dans une « grande équipe » la saison prochaine.

« Je suivrai Manchester United. Ce que je veux, c’est battre Barcelone et penser au football. Bien sûr, je n’ai que 2 mois de contrat et aujourd’hui, Manchester United et moi ne pensons pas la même chose. Il n’y a pas d’accord pour une prolongation, mais mon devoir est de continuer à écouter Manchester. Ce qui est clair c’est que je vais continuer à jouer dans une grande équipe. Je m’occupe, j’ai bonne mine et je veux jouer au football aussi longtemps que mon corps me le permettra, car au lendemain de ma retraite, je commencerai à déjà regretter de m’être retirée. Je vais écouter United, bien sûr, mais aussi les autres clubs. Je ne ferme pas les portes. » Le PSG est la piste privilégiée de l’Espagnol pour le moment.