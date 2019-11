Après une petite saison passée sous le maillot de l’AS Monaco, Nacer Chadli a été prêté à Anderlecht cet été 2019. Actuellement en sélection avec les Diables Rouges, l’ancien de WBA est revenu sur son départ de la Principauté. Ses propos sont relayés par La Dernière Heure. « C’était un choix difficile au début car je pouvais aussi rester à Monaco. Mais comme je n’avais pas de grandes chances de jouer en Principauté et comme Anderlecht était intéressé, je devais faire un choix. Et je pense avoir fait le bon choix. J’ai essayé de m’adapter au plus vite car je n’avais jamais joué en Belgique. Le temps d’adaptation a été court et je suis parvenu à me rendre utile assez vite. Au début, c’était dur physiquement mais j’ai bien travaillé pour retrouver un bon niveau. Je me suis aussi adapté au jeu de l’équipe. Et je fais mon possible pour toujours apporter quelque chose à l’équipe. Pour moi, c’était important de reprendre du plaisir sur le terrain et du temps de jeu. C’est pour cela que je suis venu à Anderlecht ».

Puis, le footballeur sous contrat jusqu’en 2021 à Monaco a été questionné sur son avenir et la possibilité de rester chez les Mauves définitivement. « La saison est encore longue et on n’a pas encore parlé de cela avec Anderlecht. On fera le point en fin de saison et on verra ce qui est le mieux pour moi, pour Anderlecht et pour Monaco. Je laisse toutes les portes ouvertes. Pour l’instant, je m’amuse bien sur les terrains et c’est le plus important ».