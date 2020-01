Bloqué à 99 sélections avec l’Albiceleste, Angel Di Maria parviendra-t-il à décrocher la 100e ? Avec Lionel Scaloni comme sélectionneur, rien n’est sûr. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a plus été convoqué avec l’Argentine depuis la petite finale de la Copa America remportée face au Chili, le 6 juillet dernier. Les six derniers matches amicaux de l’Albiceleste se sont faits sans lui. Alors qu’il réalise une nouvelle saison de haut vol en club, Angel Di Maria pourrait espérer être de nouveau appelé.

Et quand les journalistes présents en conférence de presse cet après-midi lui ont demandé s’il avait un message à faire passer au sélectionneur, l’attaquant de 31 ans a eu une réponse franche. « Non je n’ai rien à dire au sélectionneur. C’est sur le terrain qu’on s’exprime pour être convoqué. Je suis à un bon niveau et dans l’un des meilleurs clubs du monde avec les meilleurs joueurs du monde. Je suis à un très bon niveau en ce moment mais je n’ai rien à dire d’autre que sur le terrain. »