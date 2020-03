Angers s’agite en coulisses. Hier, le président Saïd Chabane a annoncé qu’il prenait du recul et qu’il nommait Fabrice Favetto-Bon au poste de président délégué. Aujourd’hui, on a appris qu’Olivier Pickeu, le manager général du club en poste depuis 2006, était mis à pied comme l’a révélé Le Parisien.

Ce mardi soir, le dirigeant angevin a livré ses impressions dans les colonnes de Ouest-France. « J’ai appris ce matin que j’étais convoqué à un entretien le 20 mars prochain et mis à pied jusqu’à nouvel ordre. J’ignore tout des raisons de cette procédure particulièrement brutale et vexatoire et je n’entends pas à ce stade faire le moindre commentaire, même si je suis particulièrement affecté de cette situation. » Les temps sont durs à Angers...