Le SCO d’Angers vit des jours agités. Outre la prise de recule de Saïd Chabane, qui souhaite préparer au mieux sa défense dans le cadre de sa mise en examen pour agression sexuelle aggravée en nommant Fabrice Favetto-Bon au poste de président délégué, le manager général historique du club (il est en poste depuis 2006) Olivier Pickeu est en passe de faire ses bagages.

C’est Le Parisien qui dévoile cette information ce mardi. Le dirigeant de 50 ans, souvent encensé pour son travail et les belles affaires réalisées sur le marché des transferts ces dernières années, aurait été mis à pied avec effet immédiat, d’après le quotidien francilien. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. Le nom d’Olivier Pickeu a été cité ces derniers temps du côté de Monaco et plus récemment du Stade Rennais.