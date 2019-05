Mathématiquement sauvé, Angers débutera prochainement sa cinquième saison en Ligue 1. Une perspective qui enchante, mais qui n’enflamme pas son président, Saïd Chabane. Ce dernier tente de faire rester le SCO à sa place : « il ne faut pas qu’on oublie qui on est et ce qui a fait qu’on existe encore aujourd’hui. On est un club tremplin et on accompagne les joueurs dans leur développement. Puis, à un moment, on sait qu’ils ne sont plus pour nous. »

Une destinée qui rappelle celle de Nicolas Pepe, Angevin entre 2015 et 2017, et désormais l’un des joueurs les plus bankables sur le marché : « Si on prend l’exemple de Pépé, aujourd’hui, il vaut dix fois plus que ce qu’on l’a vendu. Mais est-ce qu’on aurait pu le vendre aujourd’hui dix fois plus s’il était resté à Angers ? On ne sait pas. Donc il faut rester à sa place et faire notre travail à notre niveau pour continuer à grandir et à grappiller les choses » a expliqué le président du SCO dans les colonnes de Ouest France. Deux ans après l’Ivoirien, Angelo Fulgini (22 ans) et Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) seront peut-être les prochains à profiter du tremplin noir et blanc.