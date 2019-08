Hier, Angers a officialisé le départ de Jeff Reine-Adelaïde du côté de l’Olympique Lyonnais pour 25 millions d’euros, hors bonus. En conférence de presse ce jeudi, à la veille d’un déplacement au Groupama Stadium, Stéphane Moulin a évoqué le départ de "JRA" chez les Gones.

« Il y a eu de l’émotion hier au moment du départ de Jeff. Mais elle doit être évacuée désormais pour se concentrer sur le match de demain à Lyon. Jeff a réussi en deux mois et demi à montrer l’étendue de son talent et surtout le niveau encore inconnu qu’il sera en capacité d’atteindre. C’est ce qui a un peu affolé tout le monde. Avec les joueurs qui sont dans l’effectif on a un beau défi. Jeff a contribué à beaucoup de choses mais on est capable d’exister sans lui ! »

