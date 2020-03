Pas d’entraînement, pas de sortie sauf essentielle et s’entretenir physiquement à la maison : voici le quotidien des joueurs professionnels en France suite à la mesure de confinement total prise par Emmanuel Macron. Un quotidien pas évident et un futur plus que flou puisqu’il est impossible de savoir quand les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 vont reprendre.

Thomas Mangani (32 ans), milieu de terrain du SCO d’Angers, a fait part de son inquiétude sur la suite de la saison. « On n’a pas de date de reprise mais les organismes ne seront pas prêts comme on peut l’être en cours de saison, sur un rythme normal. Si on reprend dans un mois, on refera une mini-préparation 15 jours avant, comme on fait à Noël. Le championnat sera forcément différent de ce qu’on a pu connaître. Avec cette coupure qui sera plus ou moins longue, on repartira dans l’inconnu », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence.