Soumis à de nombreux pépins physiques, la sélection anglaise a vu un autre de ses joueurs déclarer forfait. Il s’agit du latéral gauche de Manchester United, Luke Shaw. Il n’a pas été remplacé directement, mais un joueur rejoint la sélection des Threes Lions pour la première fois.

Alors qu’il n’a que 18 ans, l’ailier de Chelsea, Callum Hudson-Odoi rejoint l’équipe de Gareth Southgate pour la toute première fois de sa carrière. Il était préalablement sélectionné avec l’équipe U21. En 24 matches cette saison avec les Blues, il a inscrit 6 buts.

Congratulations on your first #ThreeLions call-up, Callum Hudson-Odoi !

"It's been a crazy day..."

Another Red has returned to the club from international duty. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 mars 2019