Le dernier match avant la trêve internationale occasionne souvent quelques blessures et toutes les sélections sont concernées. C’est le cas de l’Angleterre qui doit composer avec les blessures. En effet trois joueurs sont forfaits pour les matches du mois de mars contre la République Tchéque (22 mars, éliminatoires de l’Euro 2020) et le Monténégro (25 mars, éliminatoires de l’Euro 2020).

Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), John Stones (Manchester City) et Fabian Delph (Manchester City) ne seront pas de la partie. Disposant d’un groupe suffisamment important, le sélectionneur Gareth Southgate n’a pas eu besoin de trouver beaucoup de remplaçants. Seul, James Ward-Prowse (Southampton) arrive en renfort. Sa dernière et seule cape remonte au 22 mars 2017 face à l’Allemagne.

All set for the start of March camp at @StGeorgesPark – and we've got a squad update for you :https://t.co/AD3F7YHwOd

— England (@England) 18 mars 2019