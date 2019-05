Sans club depuis l’été dernier et son départ de Chelsea, Antonio Conte s’est offert une année sabbatique. Malgré une approche du Real Madrid suite à l’éviction de Julen Lopetegui le 29 octobre dernier, le technicien italien est resté libre. Interviewé dans l’émission Le Iene qui est diffusée sur Italia1, l’ancien sélectionneur de l’Italie a fait le point sur son futur alors que son nom a été évoqué du côté de l’Inter, de la Juventus et de l’AS Roma.

« Est-ce que je vais entraîner en Italie l’année prochaine ? Il y a de bonnes chances, je peux aussi entraîner à l’étranger. Mais il y a aussi la probabilité de rester sans club. La priorité est d’aller dans un club qui me permet de me battre pour gagner. En pourcentage 60% de probabilité de rester en Italie, 30% que je parte à l’étranger et 10% que je reste à attendre. »