Il y a quelques jours, Lionel Messi a remporté son sixième Ballon d’Or. L’Argentin, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde et de l’histoire, continue d’affoler les compteurs à 32 ans. Incontournable avec le FC Barcelone, il l’est aussi en sélection où il est un peu plus pointé du doigt. Néanmoins, il bénéficie du soutien de son sélectionneur Lionel Scaloni, qui a évoqué sa gestion de Messi, dans une interview partagée par beIN Sports.

« Pour nous, le staff et les joueurs, il (Lionel Messi) est un homme comme les autres, un joueur parmi d’autres. Nous avons réussi à ne pas faire de différence entre lui et le reste de l’équipe. Il nous rend fier, car avec ses coéquipiers, il travaille dur pour notre sélection. Et nous en sommes ravis. Nous voulons que chaque joueur soit lui-même sur le terrain. Nous ne voulons pas que l’un d’eux soit au-dessus des autres. Ensuite, ce qui arrive sur le terrain nous dit le reste. Tant qu’il maintient son niveau et qu’il reste comme il est dans son club, il sera en sélection et il fera partie de notre onze de départ. Nous sommes heureux. S’il est content, nous le sommes aussi ». Des mots qui doivent plaire à La Pulga !