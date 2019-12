Déjà buteur à 4 reprises en League Cup et 3 fois en League Europa pour sa première saison à Arsenal, Gabriel Martinelli a inscrit son premier but en Premier League ce lundi soir lors de la victoire 3-1 face à West Ham. L’occasion de battre un record de précocité.

À 18 ans et 174 jours, l’attaquant brésilien est devenu le plus jeune joueur à marquer pour les Gunners, en démarrant un match de Premier League. Martinelli est arrivé cet été en provenance de son club formateur d’Ituano contre un peu plus de 6 M€. Arsenal semble avoir fait une très bonne affaire sur ce transfert.