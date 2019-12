On dispute la 17e journée de Premier League outre-Manche, où Arsenal accueille Manchester City à l’Emirates Stadium (17h30). Seulement neuvièmes, après avoir enchaîné 7 matches sans victoire en championnat, les Gunners de Freddie Ljungberg ont remporté un succès précieux à West Ham le week-end dernier. En face, troisièmes à sept points de Leicester et dix-sept de Liverpool, les Citizens semblent marquer le pas. Ils restent sur un revers à domicile dans le derby.

Pour ce match, Fredrik Ljungberg aligne un 4-2-3-1, avec Guendouzi et Torreira devant la défense, Pépé, Ozil et Martinelli en soutien d’Aubameyang. Pep Guardiola répond avec un 4-3-3, dans lequel on retrouve Benjamin Mendy sur la gauche de la défense, Phil Foden au milieu, avec Rodri et Gundogan, et Kevin de Bruyne au poste d’ailier droit.

Les compositions d’équipes :

Arsenal : Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Chambers, Kolasinac, Guendouzi, Torreira, Pepe, Ozil, Martinelli, Aubameyang (C).

Manchester City : Ederson, Walker, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, Rodrigo, Foden, De Bruyne, Sterling, Jesus