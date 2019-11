Le 1er septembre dernier, le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham se terminait sur un match nul (2-2) que ne contentait ni Unai Emery, coach des Gunners, ni Mauricio Pochettino, entraîneur des Spurs. Près de trois mois après ce clash, Arsenal est 8e et Tottenham 10e de Premier League et les deux clubs rivaux ont remercié leurs entraîneurs ! Après le départ du technicien argentin, remplacé par José Mourinho, son homologue espagnol a été limogé par la direction d’Arsenal au lendemain de la défaite des siens à domicile en Ligue Europa. Alors que Freddie Ljungberg a pris l’intérim sur le banc des Gunners, la direction cherche un élite coach.

Désormais libre, Mauricio Pochettino serait l’une des cibles visées par le board d’Arsenal ! Selon le média britannique The Athletic, Mauricio Pochettino fait partie de la liste des coachs susceptibles de succéder au successeur d’Arsène Wenger. Le média précise que la direction des Gunners était déjà intéressée par le manager argentin lorsque le dinosaure alsacien avait raccroché à l’été 2018. Elle avait finalement opté pour Unai Emery, qui était libre. La question qui se pose aujourd’hui reste de savoir ce qu’en pense le principal intéressé... serait-il prêt à rejoindre l’ennemi ?