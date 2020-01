Présent en conférence de presse, le manager d’Arsenal Mikel Arteta a confirmé qu’il attendait au moins deux renforts en janvier. L’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City a également précisé que les Gunners ne réaliseraient pas de gros investissements en janvier.

Selon les informations du Telegraph, Arteta attendrait un milieu box to box et un défenseur pour renforcer son équipe. Mais le club londonien devrait se montrer raisonnable et privilégier des prêts plutôt que des transferts secs en janvier. Pour rappel, Arsenal occupe actuellement la dixième place du classement en Premier League.