Alors qu’il se trouvait dans une mauvaise passe, Arsenal s’est donné un peu d’air mercredi soir en dominant Manchester United dans le cadre de la 21e journée de Premier League (2-0). Un résultat intéressant qui devrait redonner un peu de confiance aux Gunners, qui vont désormais affronter Leeds United en 32e de finale de FA Cup lundi soir. Interrogé sur cette coupe, le coach du club londonien Mikel Arteta a en tout cas déclaré que son équipe n’allait pas faire l’impasse dessus.

« Absolument. J’aimerais avoir plus de joueurs en forme pour pouvoir faire plus de rotations, mais nous verrons ce que nous aurons après demain. Mais il est évident que c’est une compétition qui est très attachée à ce club de football ces dernières années et nous devons la prendre très au sérieux et essayer d’aller au prochain tour », a déclaré le technicien espagnol dans des propos relayés par la BBC. Les Gunners tenteront donc de faire mieux que la saison passée, où ils avaient été éliminés en seizièmes de finale par Manchester United (1-3).