Vingtième minute, Emirates Stadium de Londres, dimanche dernier. Quelques instants après l’ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang pour les Gunners dans le derby face à Chelsea, Calum Chambers tombe au sol. Les soigneurs l’aident à rejoindre la touche et Shkodran Mustafi le remplace. Sa démarche boitillante et la grimace qui se lit sur son visage sont sans équivoque. Jeudi, le diagnostic est tombé.

« Suite à la blessure subie lors du match contre Chelsea dimanche, nous pouvons confirmer que Calum s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. Calum a été opéré avec succès jeudi matin à Londres. Le processus de rééducation devrait durer entre six et neuf mois, » annoncent les Gunners dans un communiqué. Titulaire à treize reprises en Premier League cette saison, le défenseur anglais de 24 ans qui était revenu d’un prêt à Fulham cet été était l’une des rares satisfactions de l’arrière-garde d’Arsenal cette saison.

An update on Calum Chambers.

Read our full team news update ahead of the #EmiratesFACup

— Arsenal (@Arsenal) January 2, 2020