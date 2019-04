Alors qu’Arsenal compte se séparer au prochain mercato estival de plusieurs membres de son effectif ayant des gros salaires, comme Henrik Mkhitaryan et Mesut Özil (30 ans tous les deux), les Gunners vont dans le même temps essayer d’attirer des joueurs plus jeunes, qui leur coûteront moins chers.

Et c’est dans ce cadre-là que les dirigeants du club londonien pistent Ryan Fraser, l’ailier de Bournemouth, comme l’indique The Daily Mirror. L’Écossais de 25 ans réalise une saison pleine chez les Cherries, avec 6 buts inscrits et 10 passes décisives réalisées cette saison en Premier League. Mais Arsenal n’est pas le seul club de la capitale anglaise à vouloir attirer Fraser, puisque Tottenham est également sur le coup.