Actuellement blessé aux adducteurs, Arthur (23 ans) se remet de sa blessure afin de reprendre au mieux la compétition avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain a participé cette saison à douze rencontres toutes compétitions confondues. Une statistique qui aurait pu ne jamais voir le jour. C’est en tout cas ce qu’indique le Brésilien dans une interview pour la chaîne Youtube de Fui Clear en mentionnant son arrivée en Catalogne lors de l’été 2018 en provenance du Grêmio.

« Ma signature avec le Barça était sur le point de se rompre. C’était une négociation très compliquée parce que le Gremio voulait obtenir plus d’argent, et je le comprends parce qu’après tout ils m’ont formé à partir de 14 ans et ont investi du temps et de l’argent en moi […] Si j’ai fini par signer pour le Barça, c’est grâce aux bonnes relations que j’ai eues avec le président du Grêmio et tous les gens de la région. Ils ont compris que c’était mon rêve », a-t-il avoué