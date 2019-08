Michael Emenalo quitte l’AS Monaco. Alors qu’il occupe le poste de directeur sportif du club du Rocher depuis novembre 2017, voilà qu’il va faire ses valises, pour des raisons qui sont encore inconnues. De quoi interpeller, forcément, d’autant plus que ce départ se produit en plein mercato et que d’autres recrues sont attendues à Monaco dans les prochaines semaines.

« D’un commun accord, l’AS Monaco et Michael Emenalo décident de mettre un terme à leur collaboration. Michael Emenalo est arrivé à Monaco en novembre 2017 pour occuper les fonctions de Directeur sportif. Ce dernier remercie l’AS Monaco de lui avoir donné l’opportunité de découvrir le championnat français et souhaite au Club et aux supporteurs une belle saison 2019/2020. L’AS Monaco remercie également Michael Emenalo pour son engagement et lui souhaite bonne chance pour ses futurs projets », a écrit le club de la Principauté dans un communiqué officiel.

