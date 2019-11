Depuis le 25 septembre 2018 et un match de Ligue 1 contre le SCO d’Angers (défaite 1-0), Pietro Pellegri a totalement disparu de la circulation à Monaco. Le jeune attaquant italien désormais âgé de 18 ans a essuyé de nombreux pépins physiques avec notamment une blessure à l’aine et plus récemment un claquage au niveau du tendon des adducteurs. S’il n’a pas repris la compétition depuis plus d’un an, son retour dans une rencontre officielle est en train de se préciser.

Hier, lors d’un match amical entre l’AS Monaco et le Genoa, les Asémistes se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Gabriel Boschilia et de Jemerson. Une rencontre marquée par l’entrée en jeu de Pietro Pellegri en fin de rencontre. Lors du dernier quart d’heure, l’ancien joueur ... du Genoa a suppléé Adrien Silva. Il lui reste désormais à retrouver les terrains de Ligue 1 pour l’attaquant qui est arrivé pour près de 20 millions d’euros à l’hiver 2018.