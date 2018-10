C’est officiel, Leonardo Jardim n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé avoir mis fin à sa collaboration avec le technicien portugais. Fort de sa victoire en Ligue 1 remportée en 2016/2017 et, la même année, d’une demi-finale de Ligue des Champions, Leonardo Jardim quitte donc Monaco avec plusieurs belles performances dans ses valises.

Sur le site du club, le principal intéressé à réagi à son départ. « Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu entraîner l’AS Monaco durant plus de quatre années. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et travaillé avec passion. Nous avons remporté de grandes victoires ensemble et je garderai toujours ces souvenirs en moi. Daghe Munegu », a ainsi écrit le technicien portugais.