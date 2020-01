Lié à l’AS Monaco jusqu’en juin, Naldo quitte le Rocher plus tôt que prévu. Le club monégasque et son défenseur ont décidé résilier son contrat. « L’AS Monaco et Naldo ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2020. Le club remercie Naldo pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour l’avenir », peut-on lire sur le communiqué.

Naldo, âgé de 37 ans, n’a pas joué une seule minute depuis le début de la saison. Arrivé dans la Principauté en provenance de Schalke 04 lors du dernier mercato hivernal, Naldo n’a disputé que 9 petits matches sous les couleurs monégasques, dont 4 titularisations. Le Brésilien n’a plus joué depuis le 18 mai dernier contre Amiens, rencontre comptant pour la 37e journée du dernier exercice de Ligue 1.