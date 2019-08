Après un peu plus de deux mois d’absence, la Ligue 1 est de retour ! Dans quelques minutes, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais vont lancer cette saison 2019-2020 avec la première rencontre de la 1ère journée, au Stade Louis-II. Chaque formation va donc vouloir débuter en beauté mais la rencontre s’annonce serrée entre une équipe asémiste qui doit se reprendre après une saison 2018-2019 difficile, et une formation lyonnaise qui reste sur une préparation compliquée.

Côté monégasque, Leonardo Jardim aligne un 4-3-3 avec Jemerson positionné devant la défense et Henrichs dans l’entrejeu. Sur le plan offensif, le jeune Foster (18 ans) est aligné à la pointe de l’attaque. Dans les rangs lyonnais, Sylvinho opte pour le même schéma tactique. Le capitaine de l’OL était attendu et c’est finalement Denayer qui hérite du brassard. Pour le reste, l’entraîneur brésilien fait notamment confiance à Koné au poste de latéral gauche.

Les compositions officielles

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Glik, Panzo, Ballo-Touré - Henrichs, Jemerson, Fabregas - Martins, Foster, Lopes

OL : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Tousart, Mendes, Aouar - Traoré, Dembélé, Depay

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10